© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die Aktie von Nvidia hat gegenüber ihrem bisherigen Rekordhoch rund zehn Prozent zurückgesetzt. Das aber dürfte nicht das Ende, sondern erst der Anfang der in den kommenden Wochen zu erwartenden Verluste gewesen sein.Taiwan-Beben, China-Bann, ein schwächelnder Gesamtmarkt - an Gegenwind für Halbleiter-Aktien hat es zum Quartalsauftakt nicht gefehlt. Während in den vergangenen Tagen vor allem AMD und Intel Federn lassen mussten, beide Titel haben gegenüber ihren zuletzt markierten Verlaufshochs empfindlich zurückgesetzt, hat sich KI-Überflieger Nvidia vergleichsweise gut behauptet. Mit Verlusten von rund zehn Prozent gegenüber ihrem Allzeithoch hat sich die Aktie nur wenig schlechter …