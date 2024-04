TUI kommt zurück. Der weltweit größte Reisekonzern wechselt am Montag seine Hauptnotiz zurück von London nach Frankfurt und qualifiziert sich damit für die Wiederaufnahme in den MDAX. Burkhalter wuchs im Geschäftsjahr 2023 deutlich. Der Spezialist für Gebäudetechnik konnte den Umsatz und den Gewinn deutlich steigern und schlägt eine Dividendenerhöhung vor. Die Mängel-Reihe bei Boeing hat sich am Wochenende fortgesetzt. Bei Southwest Airlines kam es am Sonntag zu einem neuen Unfall, der eine Notlandung erforderte.Asien beginnt ...

