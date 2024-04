Europas größter Softwarehersteller SAP baut weltweit Tausende Stellen ab, auch Jobs in Deutschland sollen laut einem Bericht des Handelsblatts wegfallen. Dies ist Teil eines Restrukturierungsprogramms, mit dem Kosten eingespart werden sollen. Immer mehr Geld fließt derweil in den Einsatz künstlicher Intelligenz.SAP will als Teil seines angekündigten Großumbaus voraussichtlich 2.600 Stellen in Deutschland streichen, so das Handelsblatt. Ein Sprecher des Konzerns äußerte sich am Samstag nicht zu der ...

