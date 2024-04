Bern - Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im März leicht gesunken. Der Rückgang fiel aber weniger stark aus als zu dieser Jahreszeit üblich. Ende März waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 108'593 Menschen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Das waren 3286 weniger als im Februar. Die Quote verharrte bei 2,4 Prozent. Experten hatten im Vorfeld mit einer noch etwas ...

