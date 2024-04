Lediglich 611 Millionen statt 1,56 Milliarden Dollar muss Bayer drei Klägern in den USA zahlen. Wie so oft hatte das Unkrautvernichtungsmittel Roundup im Mittelpunkt des Rechtsstreits gestanden. Drei Personen hatten den Agrarchemie- und Pharmakonzern verklagt, weil das glyphosathaltige Mittel bei ihnen Krebs ausgelöst habe. Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Missouri hatte das deutsche Unternehmen im November zu einer Strafzahlung in Milliardenhöhe verurteilt. Obwohl ein Richter in der vergangenen ...

