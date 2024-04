Paris / London - Moderate Kursgewinne haben zum Wochenauftakt das Bild an Europas Aktienmärkten gezeichnet. Analysten zufolge handelt es sich um den Versuch einer kleinen Erholung nach dem stärkeren Rücksetzer am Freitag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hatte am Freitag gut ein Prozent eingebüsst und legte am Vormittag um 0,3 Prozent auf 5031 Punkte zu. Mit dem bislang robusten Wochenauftakt habe der europäische Leitindex ein Abrutschen unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...