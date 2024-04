ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 191 Euro belassen. Nach einem starken Börsenjahr 2023 für die europäische Branche der Software-Entwickler und Zahlungsdienstleister habe sich diese im ersten Quartal im Schnitt 2024 leicht unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Zu den Gewinnern zählten neben SAP auch Adyen, Nemetschek und Indra. Mit Blick auf den Quartalsbericht von SAP am 22. April sei er unverändert positiv gestimmt./bek/mis



