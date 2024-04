In dem Paketpreis sind auch Mikrowechselrichter von Solarnative sowie weiteres Zubehör zur Installation der Stecker-Solar-Geräte enthalten. Meyer Burger vertreibt das Produkt mit ausschließlich in Deutschland hergestellten Komponenten über seinen eigenen Online-Shop. Ab sofort bietet Meyer Burger sein Stecker-Solar-Komplettpaket "Balcony" über seinen eigenen Online-Shop in Deutschland an. Es bestehe aus vollständig in Deutschland hergestellten Komponenten, so das Photovoltaik-Unternehmen am Montag. Privatkunden könnten "Meyer Burger Balcony" individuell konfigurieren. Der Preis für das günstigste ...

