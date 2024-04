PV-Spezialist Belectric ist wieder in Spanien aktiv. Die Elevion-Tochter hat eine Übernahme getätigt und eine Gesellschaft gegründet. Das PV-Unternehmen Belectric ist wieder in Spanien aktiv. Das hat die Muttergesellschaft Elevion entschieden und die Tochtergesellschaft Belectric España gegründet. Das neue Unternehmen wird sich auf groß angelegte Aktivitäten in den Bereichen Photovoltaik und Energiespeicherung von Projektentwicklung und EPC bis hin zu O&M entlang der gesamten Wertschöpfungskette ...

