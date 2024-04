Enttäuschende Auslieferungszahlen, ein deutlicher Verlust des Marktanteils in China und ein zunehmender Konkurrenzkampf sind nur einige Belastungsfaktoren, mit den Tesla derzeit zu kämpfen hat. Der massive Gegenwind für den Elektrobauer hat die Aktie in diesem Jahr schließlich immer tiefer in den Keller gedrückt. Allein seit Jahresbeginn gab der Aktienkurs des Elektrobauers in der Spitze um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...