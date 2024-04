Zürich - Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz freut sich bekannt zu geben, dass Erik Ganz die Leitung des Bereichs Real Estate bei Strategy & Transactions (SaT) und Assurance Financial Services (ASU FSO) per 1. Juli 2024 übernehmen wird. Er übernimmt unter anderem die Leitung des Real Estate SaT Teams von Karl-Frank Meinzer, welcher in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Mit seinen mehr als 10 Jahren Erfahrung im Immobilienbereich ...

