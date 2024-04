Auto1 hat seinen vollständigen GJ23-Bericht veröffentlicht, der sich weitgehend mit den vorläufigen Daten deckte. Der ausgewiesene Umsatz für das GJ23 sank um 16,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 5,46 Mrd. EUR, bedingt durch niedrigere Volumina und durchschnittliche Verkaufspreise. Trotz rückläufiger Volumina und ASP machte Auto1 Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität, was vor allem auf die erhöhte Eigenproduktion von Autohero zurückzuführen war. Im Ausblick auf 2024 rechnet das Unternehmen mit einem Mengenwachstum auf 610k bis 665k Einheiten, im Mittel +9%. Die deutschen KBA-Zahlen deuten in diesem Zusammenhang auf ein positives Umfeld in Q1 hin. Insgesamt sehen die Analysten von mwb research Auto1 auf dem Weg zu einer Erholung bei den Stückzahlen, aber mit einem schwächeren ASP. Nach der Modellanpassung bestätigen die Analysten ihr Kursziel von EUR 8,00 und ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken