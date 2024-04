Das PV-Unternehmen Zolar bietet Kunden eine neue Ratenkreditlösung an. Zur Refinanzierung steht eine Kreditline der BNP Paribas bereit. Die französische Bank BNP Paribas unterstützt das PV-Unternehmen Zolar mit einer neuen Kreditlinie. Wie Zolar mitteilte, handelt es sich um Fremdkapitalzusagen in Höhe von 100 Millionen Euro. Mit dem Kapital will Zolar ein neues Angebot refinanzieren. Dabei handelt es sich um eine Ratenkreditlösung für Hausbesitzende mit Namen "zolar Easypay".Mit dem Ratenkredit ...

