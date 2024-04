Für die Nel-Aktie geht es wieder bergauf. Von ihrem Jahrestief ist sie mittlerweile rund 30 Prozent entfernt. Shortseller treten nun den Rückzug an. Die Investmentgesellschaft Citadel hat ihre Netto-Shortposition in der letzten Woche um 10,39 Prozent auf 11,5 Millionen Aktien reduziert. Dies entspricht 0,69 Prozent des Unternehmenswerts.Mindestens neun Anleger haben sich gegen das in Oslo ansässige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...