NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte von dem starken Anstieg der Wasserkraftproduktion profitiert haben, der sich positiv auf die Ergebnisse auswirken sollte, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kernkraftproduktion dürfte indes zurückgegangen sein./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2024 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 00:45 / EDT



Im ersten Quartal 24 dürfte Iberdrola von dem starken Anstieg der Wasserkraftproduktion profitieren, der sich trotz des Rückgangs der Kernkraftproduktion positiv auf seine Ergebnisse auswirken dürfte. Das Unternehmen sollte jedoch einen rückläufigen Trend bei den erzielten Preisen ausgleichen, und das 1Q23 war für IBE stark.



ISIN: ES0144580Y14

