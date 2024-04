Auch wenn die Zahl von Zwischenfällen, bei denen Photovoltaik-Heimspeicher oder auch große Batteriespeicher in Brand geraten, gering ist, führen sie doch zu erheblichen Sicherheitsbedenken bei Endkunden. In einem nun veröffentlichten umfassenden Bericht wird Installateuren durch einen detaillierten Vergleich auf Basis von Sicherheitsmerkmalen die Möglichkeit gegeben, fundierte Entscheidungen zu treffen. Im vergangenen Jahr durchbrach die Zahl der installierten Photovoltaik-Heimspeicher in Deutschland die Millionen-Marke. Der Markt wächst, jedoch gibt es auch immer wieder Berichte über Brände der ...

