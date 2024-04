USD/CHF legt zu, da der US-Dollar aufgrund der geringeren Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im Juni an Wert gewinnt - Die deeskalierten Spannungen im Nahen Osten könnten die Nachfrage nach dem sicheren Hafen CHF schwächen - Höhere US-Treasury-Renditen stützen den Greenback - USD/CHF gewinnt am Montag zum zweiten Mal in Folge an Boden ...

