NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die Aktien befinden sich zudem weiter auf der Auswahlliste "Top 30 Global Ideas" für 2024. Der Online-Händler sei in der Internet-Branche einer der größten Lieferanten von Überrendite gegenüber dem Markt, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die unübertroffene Größe und der Vorsprung des Unternehmens im Direktvertrieb in Kombination mit seinem branchenführenden Cloud-Geschäft gäben ihm viele Möglichkeiten für künftiges Wachstum in neuen Bereichen. Vor allem das aufstrebende Werbegeschäft biete eine große Chance, das Wachstum zu steigern./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 02:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 02:14 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

