Hilton hat das Anglo American Hotel Florenz, Curio Collection by Hilton, eröffnet. Mit 118 Zimmern und Suiten und einem sonnendurchfluteten Innenhof ist das Hotel der jüngste Neuzugang in der schnell wachsenden Curio Collection by Hilton "Die natürliche Schönheit und die einzigartige Kultur der Toskana ziehen seit Jahrzehnten Besucher aus aller Welt an", sagt Simon Vincent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...