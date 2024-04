In einem Bericht nach Abschluss des Treffens zwischen US-Finanzministerin Janet Yellen und Chinas Finanzminister Lan Fo'an heißt es, dass die beiden über die makroökonomischen Aussichten und die finanziellen Entwicklungen in den USA und China gesprochen haben. Darüber hinaus wird nichts berichtet. In der Zwischenzeit wird Yellen am Montag in Peking ...

Den vollständigen Artikel lesen ...