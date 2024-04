Die Rekordjagd am Goldmarkt geht weiter. In der Nacht auf Montag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) auf die Bestmarke von 2.353 US-Dollar. Am Nachmittag fiel der Preis jedoch wieder zurück und lag zuletzt etwa 20 Dollar unter dem jüngsten Höchstpreis. Auch Silber, das häufig als "kleiner Bruder von Gold" bezeichnet wird, legte weiter zu. Mit bis zu 28 Dollar ist die runde Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...