© Foto: adobe.stock.com



Die Konsolidierung bei Gold läuft. Und das ist nach der fulminanten Preisrallye aus technischer Sicht auch gut so. Der leichten Preisschwäche ungeachtet, sorgte der Gold-Sektor auch zuletzt für positive Schlagzeilen. Rücksetzer als Einstiegschance Gold konsolidiert und das ist in Anbetracht der zurückliegenden Rallye durchaus wohlwollend zu bewerten. Die technische Reaktion auf den kräftigen Preisanstieg kam gerade noch rechtzeitig, drohte doch die Aufwärtsbewegung vollends zu überhitzen. Womöglich wendet die Konsolidierung ein "Verglühen" der Rallye ab. Anders ausgedrückt: Die aktuelle Verschnaufpause könnte den Grundstein für den nächsten Preisanstieg legen. In der Kommentierung …