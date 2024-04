Der Photovoltaik-Ausbaubedarf wird in dem Plan bis 2030 auf 21 Terawattstunden nahezu verdoppelt. Dabei wird ein klarer Pfad für die einzelnen Bundesländer definiert. Die Photovoltaik-Nachfrage ist auch in Österreich in jüngster Zeit deutlich gewachsen. Mittlerweile hat sich die Alpenrepublik zu einem Gigawatt-Markt gemausert. Nach dem nun veröffentlichten, langfristig angelegten integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) soll der Zubau aber noch deutlich gesteigert werden. Erstmals sei dort ein klarer Ausbaubedarf für die Bundesländer definiert worden, teilte der Bundesverband ...

