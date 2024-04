Die Gaspreise sind am Montag sowohl in den USA als auch in Europa stark gestiegen. - Händler kaufen Gaskontrakte, da die Gaspreise in Spanien auf eine Verknappung hindeuten - Der US Dollar Index findet trotz der schwachen Entwicklung in der letzten Woche eine gute Unterstützung bei 105,00. - Erdgas (XNG/USD) wendet sich am Montag von seinen früheren ...

