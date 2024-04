Das deutsche Unternehmen Greentech ist mit einer neuen Tochter in Irland aktiv. Es geht um die Betriebsführung von PV-Anlagen. Der Hamburger PV-Spezialist Greentech expandiert im Bereich Betribesführung nach Irland. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es mit der Gründung der greentech solar services Limited mit Sitz in Dublin zum 4. März offiziell in den irischen PV-Markt eingetreten."Wir sind beeindruckt von der Dynamik des irischen PV-Marktes - dieser bietet für uns große Potentiale. Wir sind für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...