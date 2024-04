New York - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben zu Beginn der neuen Börsenwoche etwas zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg am Montag zuletzt um 0,16 Prozent auf 38'967,33 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 5218,50 Punkte hinauf. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,37 Prozent auf 18'174,92 Punkte. Der ruhige Verlauf auf hohem Niveau dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen. Bremsend wirkt der Renditeanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...