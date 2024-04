SAP hat einen umfassenden Restrukturierungsplan angekündigt, der den Abbau von etwa 2600 Stellen in Deutschland als Teil einer globalen Strategie zur Fokussierung auf künstliche Intelligenz und andere Wachstumsbereiche beinhaltet. Der Plan, bekannt als "Next Level Transformation", sieht vor, bis Ende des ersten Quartals 2025 weltweit Veränderungen umzusetzen, mit dem Ziel, die Mitarbeiterzahlen bis Ende 2024 stabil zu halten. Trotz Kritik am ...

