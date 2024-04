Schritt wird bei Feier des 125-jährigen Bestehens von CSC vollzogen und bildet Teil einer umfassenderen Markenaktualisierung

CSC, der weltweit führende Anbieter von Unternehmensverwaltungs- und Compliance-Lösungen, gibt erfreut bekannt, dass die Intertrust Group nach der Übernahme des Konzerns durch CSC am 7. November 2022 vollständig in die Marke CSC überführt wurde.

Beide Unternehmen firmieren nun unter dem Namen CSC zur Bereitstellung ihres beispiellosen Kundendienstes, ihrer marktführenden Kompetenz und stets globalen Lösungen mithilfe von mehr als 8.000 engagierten Mitarbeitern mit Kompetenzen in mehr als 140 Jurisdiktionen.

Rod Ward, CEO von CSC, verkörpert die vierte Familiengeneration von Christopher Ward, einem der Unternehmensgründer. "Intertrust Group ist bereits seit mehr als einem Jahr ein Teil der CSC-Familie", so Rod Ward. "Die Namensänderung spiegelt unseren Wunsch wider, eine vollständig integrierte und einheitliche Marke zu werden, wenn wir das nächste aufregende Kapitel unseres gemeinsamen Wachstums aufschlagen.

"Das Rebranding verkörpert die nächste Stufe unserer äußerst erfolgreichen Wachstumsstrategie, die auf die Bedienung der immer komplexer werdenden Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet ist, während sie sich in einem sich ständig weiterentwickelnden Compliance- und Regulierungsumfeld bewegen. Kein anderer Anbieter kann mit unserem Fachwissen, unserer Logistik, unserer preisgekrönten Technologie, unserem regulatorischen Wissen, unserer globalen Präsenz und unseren Beziehungen mithalten. Ich freue mich sehr, das Team begrüßen zu dürfen, das dazu beigetragen hat, dass dies im Unternehmen CSC umgesetzt werden konnte."

Die Übernahme und das Rebranding der Intertrust Group verkörpern den letzten einer Reihe von Meilensteinen für CSC. Seit seiner Gründung im Jahr 1899 hat CSC versucht, Unternehmen zu übernehmen und zu integrieren, um ein erstklassiges Angebot für seinen Kundenstamm aufzubauen, der exponentiell gewachsen ist, um mehr als 90% der Fortune 500-Unternehmen, mehr als 90% der 100 Best Global Brands (Interbrand und mehr als 70% der PEI 300 zu umfassen.

Rod Ward ergänzte: "Der Zweck des Unternehmens CSC war schon immer, sich als dauerhaftes, profitables und erstklassiges Unternehmen zu etablieren, das marktführende Lösungen für unsere Kunden zur Verfügung stellt, wobei wir eine Umgebung schaffen, in der es ihnen in der Zukunft besser gehen wird als heute. Während wir unser 125-jähriges Bestehen unseres jahrelangen gemeinsamen Unternehmens feiern, erfüllt es mich mit Stolz, sagen zu können, dass uns genau dies gelungen ist."

Die Überführung der Intertrust Group in die Marke CSC ist Teil der umfassenderen Markenaktualisierung von CSC, die den Start einer neuen Website und eine optimierte strategische Roadmap für die fusionierten Einheiten umfasst.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Partner der Wahl für mehr als 90% der Fortune 500-Unternehmen, mehr als 90% der 100 Best Global Brands (Interbrand und mehr als 70% der PEI 300. Wir sind der weltweit führende Anbieter von globalen Geschäftsverwaltungs- und Compliance-Lösungen, spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für alternative Vermögensverwalter in einer Reihe von Fondsstrategien, Transaktionen mit Kapitalmarktteilnehmern auf öffentlichen und privaten Märkten, Verwaltung von Domain-Namen-Systemen und digitalem Marken- und Betrugsschutz sowie Softwarelösungen für Unternehmenssteuern. CSC wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA. Das Unternehmen ist stolz darauf, seit mehr als 125 Jahren in Privatbesitz zu sein und professionell geführt zu werden. CSC verfügt über Niederlassungen in mehr als 140 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Wir sind ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu machen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir Experten in jedem Geschäftsbereich beschäftigen, den wir bedienen. Wir sind das business behind business (Geschäft hinter dem Geschäft). Weitere Informationen finden Sie unter cscglobal.com.

