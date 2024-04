Die globale Studie von ASICS mit 26.000 Teilnehmern bestätigt erneut die positive Verbindung zwischen körperlicher Aktivität und mentalem Wohlbefinden und zeigt einen direkten Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung im Teenageralter und der mentalen Verfassung im Erwachsenenalter auf

Jedes zusätzliche Jahr, in dem Teenager sich sportlich betätigen, geht mit einer Verbesserung des State of Mind-Scores im Erwachsenenalter einher. Das Alter zwischen 15-17 Jahren ist dabei besonders entscheidend für die Entwicklung lebenslanger Bewegungsgewohnheiten

Die jüngeren Generationen hören jedoch immer früher und häufiger auf, sich regelmäßig körperlich zu betätigen, was sich auf ihr mentales Wohlbefinden jetzt und in Zukunft auswirken könnte



LONDON, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute hat ASICS die Ergebnisse seiner zweiten "Global State of Mind"-Studie veröffentlicht, die erneut eine positive Verbindung zwischen körperlicher Aktivität und mentalem Wohlbefinden bestätigt und einen direkten Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung im Teenageralter und der mentalen Verfassung im Erwachsenenalter aufzeigt.

Die Studie mit mehr als 26.000 Teilnehmern aus 22 Ländern ergab: Je aktiver die Menschen sind, desto höher ist ihr State of Mind-Score1. Weltweit haben diejenigen, die regelmäßig aktiv2 sind, einen durchschnittlichen State of Mind-Score von 67/100, während diejenigen, die inaktiv3 sind, mit 54/100 deutlich zurückliegen.

Darüber hinaus hat die Studie aufgedeckt, dass körperliche Aktivität in der Jugend einen direkten Einfluss auf die mentale Verfassung im späteren Leben hat. Teilnehmer, die im Jugendalter regelmäßig Sport getrieben haben, berichten auch im Erwachsenenalter über höhere Aktivitätslevel und State of Mind-Scores. Die Ergebnisse legen nahe, dass es wichtig ist, als Teenager aktiv zu bleiben, um gute Bewegungsgewohnheiten zu entwickeln, die bis ins Erwachsenenalter anhalten und sich positiv auf das mentale Wohlbefinden auswirken.

Tatsächlich konnte die Studie nachweisen, dass das Alter zwischen 15-17 Jahren als das kritischste gilt, wenn es darum geht, aktiv zu bleiben. Ein Verzicht auf Sport in diesem Alter kann die mentale Gesundheit über Jahre erheblich beeinträchtigen. Diejenigen, die im Alter von 15-17 Jahren regelmäßig Sport getrieben haben, berichten auch im Erwachsenenalter über höhere State of Mind-Scores (64/100) als diejenigen, die nicht aktiv waren (61/100).

Im Vergleich dazu haben diejenigen, die vor ihrem 15. Lebensjahr mit dem Sport aufgehört haben, im Erwachsenenalter die niedrigsten Aktivitätslevels und die niedrigsten State of Mind-Scores. 30 % sind als Erwachsene immer noch inaktiv und berichten, dass sie im Vergleich zu denen, die während ihrer Jugendzeit Sport getrieben haben, um 11 % weniger konzentriert, 10 % weniger selbstsicher, 10 % weniger gelassen und 10 % weniger ausgeglichen sind.

Tatsächlich war jedes zusätzliche Jahr, in dem ein Teenager sich sportlich betätigte, mit einem verbesserten State of Mind-Score im Erwachsenenalter verbunden. Diejenigen, die vor ihrem 15. Lebensjahr aufgehört haben, Sport zu treiben, haben im Durchschnitt einen um 15 % niedrigeren State of Mind-Score als der globale Durchschnitt. Ein Rückgang der körperlichen Aktivität im Alter von 16-17 Jahren und vor dem 22. Lebensjahr reduzierte ihre durchschnittlichen Werte um 13 % bzw. 6 %.

Besorgniserregend ist, dass die Studie auch eine wachsende Kluft zwischen den Generationen in Bezug auf die sportliche Aktivität aufzeigt, wobei die jüngeren Generationen immer weniger aktiv sind. 57 % der stillen Generation (78+ Jahre) waren in ihrer Kindheit täglich aktiv, im Vergleich zu nur 19 % der Gen Z (18-27 Jahre). Dieser besorgniserregende Trend zeigt, dass mit jeder Generation junge Menschen früher und in größerer Zahl als je zuvor mit dem Sport aufhören.

Weltweit schneidet die Gen Z mit einem durchschnittlichen State of Mind-Score von 62/100 am schlechtesten ab, während die Baby Boomer 68/100 erreichen und die stille Generation mit 70/100 am besten abschneidet.

Professor Brendon Stubbs, führender Forscher auf dem Gebiet Bewegung und mentales Wohlbefinden am King's College in London sagt dazu: "Es ist beunruhigend, dass wir bei jüngeren Menschen in einem so wichtigen Lebensabschnitt einen Rückgang des Aktivitätslevels feststellen, besonders weil die Studie gezeigt hat, dass dies mit einem schlechteren Wohlbefinden im Erwachsenenalter zusammenhängt.

Die Gen Z auf der ganzen Welt hat bereits den niedrigsten State of Mind-Score (62/100) im Vergleich zur stillen Generation (70/100). Das könnte sich enorm auf das zukünftige mentale Wohlbefinden weltweit auswirken."

Tomoko Koda, Managing Executive Officer für ASICS, dazu: "ASICS wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass Sport und Bewegung nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist gut tun. Deshalb werden wir ASICS genannt: 'Anima Sana in Corpore Sano' oder 'Gesunder Geist in einem gesunden Körper'. Die Ergebnisse unserer zweiten "Global State of Mind"-Studie zeigen, wie wichtig es ist, dass junge Menschen aktiv bleiben und welchen Einfluss dies auf ihre geistige Gesundheit in den kommenden Jahren haben kann. Bei ASICS ist es unser Ziel, Menschen dabei zu unterstützen und zu inspirieren, sich für ein positives geistiges Wohlbefinden ein Leben lang zu bewegen."

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.asics.com/us/de-de/mk/stateofmindstudy2024

HINWEISE AN DIE REDAKTION

Über die "State of Mind"-Studie 2024 von ASICS

Die "State of Mind"-Studie 2024 wurde zwischen dem 17. November und dem 21. Dezember 2023 durchgeführt und untersuchte weltweit den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und mentalem Wohlbefinden.

Insgesamt wurden über 26.000 Menschen in 22 Ländern befragt, darunter Australien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Malaysia, Niederlande, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich und die USA. In jedem Land wurden die Teilnehmer national repräsentativ nach Alter und Geschlecht ausgewählt.

1Der State of Mind-Score von ASICS ist ein Wert von 100, der auf der Grundlage der kumulativen Mittelwerte von zehn kognitiven und emotionalen Eigenschaften berechnet wird - positiv, zufrieden, entspannt, konzentriert, ausgeglichen, resilient, selbstsicher, wachsam, gelassen, energiegeladen.

2150 Minuten oder mehr körperliche Aktivität pro Woche (laut der Empfehlung von Sport England).

3Weniger als 30 Minuten körperliche Aktivität pro Woche (laut der Empfehlung von Sport England).

Anima Sana In Corpore Sano, was so viel bedeutet wie "Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper", ist ein altes lateinisches Sprichwort, von dem ASICS abgeleitet wurde und für das die Marke bis heute steht. Das Unternehmen wurde vor über 60 Jahren von Kihachiro Onitsuka gegründet und ist heute ein führender Hersteller und Designer von Sportschuhen sowie anderer Sportbekleidung und -accessoires.

