In den ersten beiden Monaten dieses Jahres exportierte Peru 36.360 Tonnen Avocado für 75,4 Millionen USD, was einem Anstieg von 79,2 % in der Menge und 72,7 % im Wert verglichen mit dem entspricht, was in dem gleichen Zeitraum 2023 verzeichnet worden ist, so berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Pixabay Der Artikel basiert auf Daten von Sierra y Selva Exportadora, die darauf hinweist, dass...

Den vollständigen Artikel lesen ...