Die Blaubeerproduktion in China verzeichnete in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum, so berichtete ein Artikel von Simfruit.cl. Dies basiert auf der Statistik für den Sektor, wo die Zahl der Verwaltungsregionen, die dem Anbau von Blaubeeren in dem Land gewidemt sind, 2023 von ursprünglich 10 auf 27 gestiegen ist. Bildquelle: Pixabay Die Blaubeeranbaufläche nahm von 10...

Den vollständigen Artikel lesen ...