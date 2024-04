EastFruit-Analysten berichten, dass die Exporte von Frischblaubeeren aus der Ukraine in dem Jahr 2023 einen rekordverdächtigen Wert von 16,5 Millionen USD erwirtschafteten und damit erstmals die Exportrentabilität von Äpfeln übertrafen. Die Apfelexporte brachten in dem gleichen Zeitraum 14,1 Millionen USD ein. Derzeit stehen Blaubeeren bei dem Jahresumsatz in der Obstkategorie...

