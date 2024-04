Nach dem Rücksetzer vom Freitag (-1,9%) legte die BMW-Aktie am gestrigen Montag 2% auf 114,75 EUR zu. Rückblick: Die BMW-Aktie hat in der ersten April-Woche 5,2% an Wert gewonnen und ist am Donnerstag bis auf 115,25 EUR gestiegen - das war der höchste Stand seit fast neun Jahren. Zum Wochenschluss setzten die Kurse allerdings bis auf 111,90 EUR zurück, ...

