Zürich - An der Schweizer Börse geht es am Dienstag im frühen Handel zunächst leicht abwärts. Vor den ab der morgigen Wochenmitte anstehenden wichtigen Daten sei mit einem abwartenden Handel zu rechnen, sind sich Börsianer einig. Vor allem nachdem in der vergangenen Woche «hawkishe» Kommentare aus den Reihen des Fed und starke US-Arbeitsmarktdaten den Zinssenkungshoffnungen einen herben Dämpfer verpasst hatten, agierten die Marktteilnehmer vorsichtig. ...

