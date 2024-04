«Auftrag erfüllt!» - So hätte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Zinssenkung betiteln können. Tatsächlich ist die Inflationsgefahr in der Schweiz gebannt. Die SNB hat ihren wichtigsten Auftrag - die Sicherung der Preisstabilität - erfüllt. Die Konsumentenpreise sind im März lediglich um 1.0% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die SNB prognostiziert für 2024 eine Inflation von 1.4%, was innerhalb des Stabilitätsbereichs von 0 bis 2% liegt ...

