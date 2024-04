Der Monatsmarktwert für Solarstrom ist trotz gestiegener Spotpreise im März 2024 erstmals seit Mai 2021 unter 5 Cent je kWh gefallen. Die Monatsmarktwerte für Windstrom an Land und auf See zogen dagegen an. Der Monatsmarktwert Solar notierte im März 2024 erstmals seit knapp drei Jahren unter der Marke von fünf Cent je Kilowattstunde (kWh). Konkret lag er bei 4,965 Cent je kWh. Das zeigen Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber. Im Vormonat hatte er noch 5,9 Cent und im Januar 7,5 Cent pro Kilowattstunde ...

