Costco Wholesale Corporation, ein geschätzter Spieler im Einzelhandelssegment für Rabattwaren, hat eine beachtliche Leistung an der Börse gezeigt. Dank strategischer Initiativen wie einem kundenorientierten Unternehmensansatz, einem robusten Mitgliederprogramm und der Verpflichtung, Produkte mit einem hohen Mehrwert anzubieten, konnte die Aktie der Firma im Verlauf des letzten Jahres um circa 44,5% steigen und hat somit die Performance der Zacks Retail-Discount Branche, welche um 22,4% anstieg, übertroffen. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Issaquah, WA, bleibt eine dominierende Kraft im Großhandelssektor und überzeugt durch ein breites Angebot an qualitativ hochwertigen Waren. Sein einzigartiges, auf Mitgliedschaft basierendes Geschäftsmodell und seine Preisstärke heben es von traditionellen Wettbewerbern ab. Im Einzelhandelssegment sind Diskontgeschäfte aufgrund ihrer günstigen Preise und ihres alltäglichen [...]

Hier weiterlesen