Paris / London - An den europäischen Börsen war am Dienstag Zurückhaltung angesagt. Angesichts der anstehenden US-Verbraucherpreise mieden Marktteilnehmer Risiken, was zu leichten Abgaben führte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 verlor am späten Vormittag 0,59 Prozent auf 5016,05 Punkte. Analog zum EuroStoxx 50 gab der französische Cac 40 0,61 Prozent auf 8069,98 Punkte. Der britische FTSE 100 zog dank starker Rohstoff- und Ölwerte dagegen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...