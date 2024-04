ASSLAR (dpa-AFX) - Pfeiffer Vacuum Technology AG (PFFVF.PK, PVTCY.PK) announced that it has agreed with its Chairwoman Britta Giesen to terminate her contract. The board of the German manufacturer of vacuum pumps said, on mutual consent, her resignation will be effective from April 9.



