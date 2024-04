EQS-News: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Kooperation

EasyMotionSkinTec AG stärkt Positionierung im Fitnessmarkt weiter durch Kooperation mit Hansefit Vaduz, 9.4.2024 - Die EasyMotionSkin Tec AG ("EasyMotionSkin", ISIN: LI114715831, m:access) und ihre Tochtergesellschaften milon und five haben eine strategische Partnerschaft mit der Hansefit GmbH geschlossen. Hansefit ist ein führender Anbieter von Firmenfitnesslösungen, mit denen Unternehmen ihren Mitarbeitenden Zugang zu einem breiten Netzwerk von Fitness- und Gesundheitseinrichtungen ermöglichen. Mit der Partnerschaft stärkt die EasyMotionSkin-Gruppe ihre Positionierung im Fitness- und Healthcare-Markt. Hansefit erweitert im Rahmen der Partnerschaft sein Angebot um innovative Trainingslösungen von milon, five und EasyMotionSkin, die individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zugeschnitten sind. Zusätzlich erhalten Hansefit-Kunden exklusive Angebote von der EasyMotionSkin-Gruppe sowie Unterstützung im Bereich betrieblicher Gesundheitsförderung. Hansefit profitiert durch die Partnerschaft von potenziell neuen Mitgliedern im Hansefit-Sportnetzwerk. Geplant sind darüber hinaus neue gemeinsame Projekte im Digitalbereich. Bernhard-Stefan Müller, CEO der milongroup: "Die Kooperation mit Hansefit ist ein bedeutender Schritt für uns, um unseren Beitrag zur Gesundheitsförderung weiter zu stärken, unsere Visibilität im Fitnessmarkt noch mehr zu erhöhen und unsere innovativen Produkte zu vertreiben. Durch das Aggregatoren-Business können gezielt neue Kunden erreicht werden. Gemeinsam mit Hansefit wollen wir den Fitnessmarkt in Deutschland nachhaltig prägen." Dr. Alexander Wellhöfer, CEO von Hansefit: "Durch die Kooperation können wir unseren Mitgliedern ein noch breiteres Produktportfolio anbieten. Insbesondere möchten wir unser klassisches Angebot durch ein hoch flexibles EMS-Produkt sowie die Integration von Fitnessgeräten am Betriebsstandort erweitern. Damit können wir unsere Kunden noch besser unterstützen, die Gesundheit und Fitness ihrer Mitarbeitenden zu fördern und gleichzeitig die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern." Kontakt EasyMotionSkin Tec AG Christian Keck (CEO) Schliessa 6 FL-9495 Triesen mail: ir@ems.ag edicto GmbH Axel Mühlhaus / Svenja Liebig Eschersheimer Landstr. 42 D-60322 Frankfurt am Main mail: easymotionskin@edicto.de



