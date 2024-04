Die wichtigsten Währungspaare schwanken am frühen Dienstag in gewohnten Bandbreiten, da sich die Anleger an die Seitenlinie begeben und auf einen neuen Katalysator warten. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im Laufe des Tages die Ergebnisse des Bank Lending Survey veröffentlichen. Später am Tag werden der NFIB Business Optimism Index für März und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...