Das Debüt für die Douglas-Aktie verlief an der Börse nicht so gut. Das Papier verlor direkt am ersten Handelstag über zehn Prozent an Wert.Die Douglas hat seit ihrem Börsengang vor knapp drei Wochen eine kontinuierliche Talfahrt erlebt. Heute markiert das Papier einen neuen Tiefpunkt seit dem Gang an die Börse, bei dem der Ausgabepreis noch bei 26 Euro lag. Seit dem Börsenstart hat die Aktie somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...