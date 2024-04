Die WTI-Preise gewinnen am Dienstag in der Nähe von $86,00 an Schwung. - Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, einer Schlüsselregion für die Ölproduktion, könnten die WTI-Preise beflügeln. - Die Erwartung, dass die Fed die Zinssenkungen in diesem Jahr verschieben könnte, zieht das schwarze Gold nach unten. - Western Texas Intermediate (WTI), ...

