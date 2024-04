Sitka Gold trifft auch im zweiten Bohrloch des Jahres 2024 zielgenau sichtbares Gold

Anzeige / Werbung

Es scheint, als wäre das geologische Modell des RC Gold-Projekts geknackt!

Sitka Gold Corp. (TSX-V:SIG; FSE:1RF) hat offenkundig das passende geologische Modell für sein Vorzeigeprojekt RC Gold im Tombstone-Goldgürtel im Yukon gefunden. Wie von den Geologen erwartet, hat auch das zweite Step-Out-Bohrloch DDRCCC-24-58 in diesem Winter wie schon das vorausgegangene Bohrloch DDRCCC-24-57 südlich des Goldvorkommens Blackjack sichtbares Gold innerhalb von flächigen Adern im Intrusivgestein durchteuft!

Die beiden Bohrungen 57 und 58 sollen die neigungsabwärts verlaufende Erweiterung der gut mineralisierten Intrusion zu erproben, die im vergangenen Jahr in Bohrloch DDRCCC-23-047 durchteuft wurde. Bohrloch 47 enthielt den bisher besten goldmineralisierten Abschnitt auf dem Grundstück und ergab 219,0 m mit 1,34 g/t Gold, einschließlich 124,8 m mit 2,01 g/t Gold und 55,0 m mit 3,11 g/t Gold.

Bisher sind in der laufenden Saison bisher insgesamt 1085,1 m gebohrt worden. Damit ist die Winterphase des für 2024 geplanten 15.000 m langen Diamantbohrprogramms nun abgeschlossen. Das Bohrgerät verbleibt vor Ort und die Bohrungen werden nach einer kurzen Unterbrechung wieder aufgenommen, da im Yukon im Frühjahr das Tauwetter eingesetzt hat.

Bohrloch 58 wurde etwa 70 Meter nördlich des vor kurzem abgeschlossenen Bohrlochs DDRCCC-24-057 gebohrt, das ebenfalls sichtbares Gold in blattförmigen Adern ergab. Bohrloch 58 wurde bis in eine Tiefe von 534,9 Metern bei einem Azimut von 60 Grad und einer Neigung von -60 Grad gebohrt (siehe Abbildung 1) und wird zurzeit protokolliert und geschnitten, um die Lieferung an das Untersuchungslabor vorzubereiten.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold, kommentierte: "Die Beobachtungen von sichtbarem Gold innerhalb signifikanter Abschnitte von megakristischem Quarzmonzonit (Intrusivgestein) in den ersten beiden Step-Out-Bohrlöchern unserer Winter-Diamantbohrkampagne auf RC Gold sind sehr ermutigend und ein weiterer Beleg dafür, dass eine robuste Goldmineralisierung in diesem Gebiet, das noch in alle Richtungen offen ist, fortbesteht. Diese erfolgreichen Step-Outs zeigen, dass sich die in Bohrloch 47 angetroffene Mineralisierung in den Bohrlöchern 57 und 58 fortsetzt und das beträchtliche Potenzial für eine Erweiterung der hochgradigen Goldmineralisierung im Süden und Südosten der aktuellen Blackjack-Lagerstätte, die in alle Richtungen offen ist, aufzeigt. Wir erwarten mit Spannung die Untersuchungsergebnisse."



Abbildung 1: Arbeitskarte mit den Standorten der Bohrlöcher auf der Goldlagerstätte Blackjack.



Abbildung 2: Querschnitt von DDRCCC-24-058, wo sichtbares Gold im tiefsten Abschnitt der Intrusion gefunden wurde, der bisher gebohrt wurde.



Abbildung 3: Übersichtskarte über den Intrusionskomplex Clear Creek. Gelbe Sterne zeigen an, wo Gesteinsproben von Bohrlochabschnitten >10 g/t Gold ergeben haben. Mehrere zusätzliche Ziele mit dem Potenzial, intrusionsbedingte Goldlagerstätten von beträchtlicher Größe und hohem Gehalt zu beherbergen, müssen in diesem etwa 3 km x 5 km großen Gebiet noch bebohrt werden. Das Zielgebiet Saddle Zone wurde noch nicht durch Bohrungen erprobt und enthält die größte und stärkste Goldanomalie im Boden auf dem Grundstück.

Die Hauptziele der Bohrungen in diesem Jahr bestehen darin, die Ziele innerhalb des Intrusionskomplexes Clear Creek, der derzeit die Goldlagerstätten Blackjack und Eiger beherbergt weiter zu erweitern und zu definieren. Diese ersten Bohrungen (57 und 58) haben nachgewiesen, dass sich die Mineralisierung, die die Lagerstätte Blackjack beherbergt, in Richtung Süden und in der Tiefe fortsetzt. Die Mineralisierung ist nach wie vor offen und wenn die Bohrungen wieder aufgenommen werden, wird dieses Gebiet weiterhin ein Schwerpunkt für die Erweiterung der hochgradigen Ressource der Lagerstätte Blackjack sein.

Die Bohrungen werden auch auf die Erweiterung der Ressource bei der Lagerstätte Eiger abzielen und die Bohrungen in der Zone Saddle, die auf halbem Weg zwischen den Lagerstätten Blackjack und Eiger liegt, fortsetzen, wo die bisherigen Bohrungen auf ein hervorragendes Potenzial für eine weitere Ressource hingewiesen haben (siehe Abbildung 3). Darüber hinaus zielen die Bohrungen darauf ab, die bohrbereiten Ziele an anderen Stellen des 386 Quadratkilometer großen Grundstücks voranzutreiben, das neun bekannte Intrusionen mit einer damit verbundenen Goldmineralisierung beherbergt.

Fazit: Es bemerkenswert, dass Sitka Gold das einzige Unternehmen war, das in diesem Winter im Tombstone-Goldgürtel gebohrt hat. Das war nur möglich, weil das Unternehmen auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen konnte und weil das Projekt über einen ganzjährigen Straßenzugang verfügt. Die gute Anbindung dürfte auch für die künftige Entwicklung des Projekts ein bleibender Vorteil sein. Die Goldlagerstätte Blackjack ist mit einer Ressource von 900.000 Unzen mit durchschnittlich 0,83 g/t Gold das bisher am besten erkundete Teilprojekt auf Sitka's RC Goldprojekt. Durch die zielgenauen Step-Out-Bohrungen mitten ins Intrusionsgestein hinein wächst die Chance, dass nicht nur die Blackjack-Ressource, sondern auch deren Durchschnittsgehalte weiter zunehmen. Dabei ist anzumerken, dass Blackjack nur eine von bisher insgesamt neun Intrusionen ist, die in dem ansonsten noch weitgehend unerforschten 386 Quadratkilometer großen, zusammenhängendem Landpaket im Herzen des Tombstone-Goldgürtels identifiziert wurden. Mit einer Goldressource, die für ein beträchtliches Wachstum bereit ist, und mehreren zusätzlichen Goldzielen mit hoher Priorität in Verbindung mit Intrusionen ist Sitka sehr gut positioniert, um von einem anziehenden Goldmarkt zu profitieren.

