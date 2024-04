Guidewire (NYSE: GWRE) wurde für ClaimCenter als Gewinner von sieben Celent XCelent Awards ausgewählt und in allen vier Regionen von Celents diesjährigen Claims-Systems-Vendors-Berichten über Nichtlebensversicherer als Luminary ausgezeichnet. InsuranceNow wurde ebenfalls als Luminary im diesjährigen Bericht über den nordamerikanischen Markt ausgezeichnet. In allen vier Regionen hat Guidewire die meisten XCelent-Awards unter allen Anbietern erhalten und ist der einzige Anbieter, der in allen Regionen als Luminary ausgezeichnet wurde. Die Luminary-Auszeichnung ist die höchstmögliche Auszeichnung und würdigt Reifegrad und Umfang der Technologie und die Funktionalitäten des Anbieters.

"Die ClaimCenter-Anwendung von Guidewire und das Schadenmodul von InsuranceNow stachen in unserer Bewertung sowohl in Bezug auf die Funktionalität als auch auf die Technologie hervor. Herzlichen Glückwunsch an Guidewire für die Auszeichnung als Luminary in allen Regionen", so Fabio Sarrico, Insurance Analyst EMEA and LATAM, bei Celent und Co-Autor der Berichte über die Regionen Lateinamerika und EMEA.

Der Bericht fasst zusammen:

ClaimCenter und InsuranceNow wurden jeweils als Luminary innerhalb Celents Technical Capability Matrix in Nordamerika ausgezeichnet.

ClaimCenter erhielt die Luminary-Auszeichnung zudem im EMEA-Bericht (verglichen mit 28 anderen Systemen), im Lateinamerika-Bericht (verglichen mit 19 anderen Systemen) und APAC-Bericht (verglichen mit 16 anderen Lösungen). In Lateinamerika erhielt ClaimCenter als einzige Lösung diese Auszeichnung.

ClaimCenter wurde im APAC-Report als "Advanced Technology" ausgezeichnet. In Nordamerika, EMEA und Lateinamerika erhielt ClaimCenter zusätzlich die Auszeichnung in der Kategorie "Breadth of Functionality".

"Wir gratulieren Guidewire zu den Auszeichnungen von ClaimCenter und InsuranceNow als herausragende Schadensysteme", so Karlyn Carnahan, Head of Insurance, North America, Celent und Co-Autorin des Nordamerika-Berichts. "Da die Schadenregulierung sowohl die größte Kostenstelle für Versicherungsunternehmen als auch ein zentraler Kundenkontaktpunkt ist, stellt die Auswahl des am besten geeigneten Schadenregulierungssystems für Versicherer weltweit eine wichtige Aufgabe dar. Guidewire bietet erstklassige, hochmoderne Schadensysteme für Versicherer aller Größen und Komplexitätsstufen. Diese können Versicherern dabei helfen, ihre Schadensprozesse zu optimieren, um Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Kosten zu sparen."

"Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnungen von Celent zu erhalten, da sie die Stärke unserer Schadenlösungen auf globaler Ebene belegen", so Michael Howe, Chief Product Officer, Guidewire. "Wir arbeiten hart an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte und sind unseren Kunden sehr dankbar, dass sie sich für ihre Agilität und Erfolg auf unsere Plattform verlassen."

Guidewire ist die Plattform auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um mit allen Beteiligten im Versicherungslebenszyklus zu interagieren, Innovation zu fördern und profitabel zu wachsen. Wir kombinieren digitale Lösungen, Kernsysteme, Analytics und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Etwa 540 Versicherer in 40 Ländern von Start-ups bis hin zu den größten und komplexesten Versicherungsunternehmen der Welt nutzen die Software-Lösungen von Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns stetig weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns über unsere einzigartige Erfolgsbilanz von Implementierungen, mit über 1.600 erfolgreichen Projekten unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungs-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marketplace bietet hunderte von Anwendungen zur Beschleunigung von Integration, Lokalisierung und Innovation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de. Folgen Sie uns auch auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn.

