Am Dienstag bestätigte BMO Capital Markets die Einstufung der Aktien der International Business Machines Corporation (IBM) mit einem "Market Perform"-Rating und einem unveränderten Kursziel von 210,00 $. Die Analyse von BMO Capital, die auf einem "Summe-der-Teile"-Bewertungsansatz basierte, unterstützt die derzeitigen Handelsmultiplikatoren von IBM. Obwohl das Unternehmen Fortschritte in der Umsetzung und Aussichten gegenüber früheren Leistungen aufweist, sieht BMO Capital mit der bestehenden Bewertung nur begrenztes Potenzial für eine bedeutende Kurssteigerung. Die Aufrechterhaltung des Zielkurses bringt die Einschätzung zum Ausdruck, dass der Aktienkurs derzeit angemessen ist. Ein "Market Perform"-Rating deutet darauf hin, dass die Firma nicht erwartet, dass IBM den breiteren Markt in naher Zukunft übertrifft.

