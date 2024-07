Zum Ausklang einer durchwachsenen Woche zeichnet sich für den DAX am Freitag ein stabiler Start ab. Der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kursrückgang von 0,3 Prozent auf 18.250 Punkte. Auf Wochensicht bliebe ihm damit ein Plus von 0,4 Prozent. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen kaum verändert erwartet. Der jüngste Ausverkauf im hoch bewerteten US-Technologiesektor war auch am deutschen Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...