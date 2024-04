NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab bekannt, dass es den Google Cloud Technology Partner of the Year Award 2024 in der Infrastructure Storage Kategorie für Google Cloud NetApp Volumes erhalten hat. Das zweite Jahr in Folge wird NetApp für seine Leistungen im Google Cloud-Ökosystem gewürdigt. NetApp unterstützt gemeinsame Kunden bei der Implementierung von Lösungen, die es ihnen ermöglichen, Daten und Workloads in der Google Cloud einfach zu migrieren, zu implementieren und zu managen, ohne Applikationen neu zu archivieren.

"Die Google Cloud Partner Awards würdigen die transformative Wirkung und den Wert, den die Partner für die Kunden geschaffen haben", sagte Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels bei Google Cloud. "Wir sind stolz darauf, NetApp als Gewinner des Google Cloud Partner Award 2024 bekannt zu geben und seine Leistungen zu würdigen, die den Kundenerfolg im vergangenen Jahr ermöglicht haben."

Der Google Cloud Technology Partner of the Year Award for Infrastructure Storage hebt hervor, wie die branchenführenden, unternehmensgerechten Storage-Technologien von NetApp, einschließlich Google Cloud NetApp Volumes, Kunden dabei helfen, die Cloud-Landschaft mit vereinfachtem Datenmanagement, beispielloser Performance und zuverlässiger Datensicherung zu meistern. Basierend auf NetApp® ONTAP® ermöglicht Google Cloud NetApp Volumes die sichere Automatisierung und Skalierung anspruchsvoller Workloads, wie z. B. KI, Datenbanken und Cloud-native Applikationen, mit nur wenigen Klicks und optimiert so die Cloud-Kosten ohne Überprovisionierung.

"Gemeinsam mit Google Cloud baut NetApp sein branchenführendes Storage-Portfolio weiter aus. Google Cloud NetApp Volumes bietet eine nahtlose Integration als gemeinsam entwickelter Google Service, der wichtige Anwendungsfälle unterstützt von der Migration von Workloads auf die Google Cloud Plattform bis hin zur Ausführung von Cloud-nativen Applikationen und der Unterstützung von Transformationen wie KI", sagt Eric Han, Vice President, Product Management, Cloud bei NetApp. "Die Tatsache, dass wir zum zweiten Mal in Folge als Google Cloud Technology Partner of the Year in der Kategorie Storage ausgezeichnet wurden, unterstreicht das Vertrauen, das Google Cloud in NetApp als Partner hat, der sich gleichermaßen dafür einsetzt, seinen Kunden eine intelligente Dateninfrastruktur zu bieten, die ihnen hilft, sich in unserer sich ständig verändernden Technologie- und Bedrohungslandschaft schnell zu bewegen und anzupassen."

Google Cloud NetApp Volumes wurde im August 2023 als Managed Storage Service eingeführt und im Oktober 2023 um eine Standard-Serviceschicht erweitert, die eine deutliche Senkung der Kosten pro GB ermöglicht und gleichzeitig die gleichen Multiprotokoll-Dateiservices mit vollständig integrierter Datensicherung bietet. Dieser Service ergänzt das komplette NetApp Storage- und Datenservice-Portfolio in der Google Cloud, das Cyber Resilience, Datensicherung und Kapazitätsmanagement umfasst. Er ermöglicht es Unternehmenskunden, die anspruchsvollsten Arbeitslasten nahtlos in die Google Cloud zu verlagern, und zwar mit der Art von Diensten, die seit Jahren ein Markenzeichen von Rechenzentrumstechnologien sind.

