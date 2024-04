Bei der Aktie von Nel tut sich endlich wieder etwas. Über zehn Prozent notieren die Scheine am heutigen Dienstag im Plus. Noch bis zur letzten Woche sah es noch ganz anders aus: Das Chartbild war von einer enormen Abwärtsbewegung geprägt - seit dem 2023er-Hoch verlor die Aktie in der Spitze knapp 80 Prozent. Ist nun die Zeit für einen Rebound gekommen?

