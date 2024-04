Die Erdgaspreise klettern zu Wochenbeginn in Richtung 2,00 $ - Händler gehen davon aus, dass das Angebot um 4% zurückgehen wird - Der US Dollar Index befindet sich in einem "Push and Pull"-Muster, wobei die Fed gegen die Erwartungen der Märkte auf weniger Zinssenkungen ankämpft - Der Erdgaspreis (XNG/USD) steigt am Dienstag nach einer hervorragenden ...

